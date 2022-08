Pro českou herní scénu je charakteristická určitá tvrdohlavost, snaha dělat si věci po svém a ne podle toho, co je zrovna v módě, konstatuje Jakub Dvorský, zakladatel firmy Amanita Design. Tvorba jeho studia je přesně taková, originálním výtvarným pojetím si získává už mnoho let pozornost hráčů všude po světě. Loni utržila více než 100 milionů korun.

Jak jste se ke hrám dostal?

Jako každý kluk jsem hrál hry, už od svých osmi let, tehdy na primitivních osmibitových počítačích. Hned mě taky začalo zajímat, jak se vyrábějí. Jsem z výtvarnické rodiny, hodně jsem kreslil, dělal komiksy a ve chvíli, kdy jsem měl své první použitelné PC, jsem začal animovat. S první vlastní hrou jsem začal už někdy v patnácti šestnácti letech. Na gymnáziu jsme se spolužáky vytvořili tým a začali se tím seriózně zabývat, a tak jsme ještě před maturitou vydali první dvě hry. Tehdy byly distribuovány na CD‑ROM. Byly to adventury Dračí historie a můj projekt Asmodeus: Tajemný kraj Ruthaniolu. To byl rok 1995 a 1997.

Proslavila vás ale dobrodružná hra Samorost.

Ano, po střední jsem šel studovat animaci do Prahy na UMPRUM a vytvořil hru Samorost, která se už proslavila celosvětově. Ale takovým virálním způsobem, byla to jednoduchá hra k dispozici zdarma na webu, takže se mohla jednoduše šířit. Během týdne ji na celém světě začaly hrát miliony lidí, což mě šokovalo. Ale tím, že jsem viděl úspěch, tak jsem si uvědomil, že bych skutečně mohl začít nezávislým způsobem vytvářet vlastní autorské věci bez toho, aniž bych se musel nechat zaměstnat ve velkém studiu. Po tom jsem nikdy netoužil, vždy jsem chtěl dělat sám na sebe, a tak jsem založil značku Amanita Design. Začínal jsem sám, dnes už je nás pětadvacet lidí a čtyři samostatné týmy, každý tvoří vlastní hru a funguje to. Jsme plně nezávislé studio, já jsem majitel a nikdo nám do řízení nemluví, sami si hry vydáváme. Máme tak absolutní svobodu v tom, co děláme a jak.

Takže o investora neusilujete?

Není náš primární cíl se zvětšovat a bobtnat a vydělávat více peněz a dělat větší projekty. Zvětšujeme se postupně tak nějak přirozeně, ale není to podstatné, protože skutečně nechceme žádné investory a ani firmu nikdy prodat. Vždy byl můj sen mít to přesně takhle, takže ani nevím, co bych si mohl koupit víc než mít to, co jsem si vždy přál.

Počet lidí ve firmě ale stále roste.

Projekty, na kterých pracujeme, jsou složitější, pracnější a déle trvají a je potřeba na to více lidí, ale za to může celý vývoj herní scény. Děláme nezávislé hry, jsme zaměřeni na určitou niku, která je menší, ale i tam se laťka pořád zvedá. Aby člověk uspěl, tak hry musí mít už poměrně vysokou kvalitu a není je možné dělat na koleni ve dvou či třech lidech jako dříve. Zaměřujeme se na kreslené 2D hry, ručně animované, takže je tam hodně řemeslné práce, a tak i když rozšiřujeme týmy, vývoj trvá spoustu let.