V marketingu to znamenalo revoluci. Vždyť v tom prostředí už po roce není kámen na kameni. Na rozdíl od starších typů médií, která se měnila buď velmi málo a pomalu, nebo vůbec, jsou sociální sítě živým organismem. Mění algoritmy, tedy způsoby, jakými nabízejí uživatelům příspěvky ostatních, nabízejí stále jiné nástroje k propagaci. Sledovat jejich vývoj není pro marketéry snadné, protože sítě o svých novinkách, ale i obecném fungování nedávají příliš ucelené informace.

V detailech neposkytují ani data, ačkoliv o svých uživatelích je mají velmi podrobná. Navíc ta, která poskytují, jsou neauditovaná třetí stranou, a jelikož jsou to jediná data, která o nich mají, nezbývá zadavatelům reklamy než jim důvěřovat. Svá data sítě většinou prezentují jako odhady – nikoli odhady počtů reálných uživatelů ani odhady počtu profilů, kterých každý může mít víc. Facebook a Instagram poskytují odhady počtů lidí, které v průběhu měsíce dokázaly zachytit reklamou. Twitter donedávna neposkytoval ani to a LinkedIn data o uživatelích prezentuje jen jednou ročně. Marketéři tedy musí volit jiné způsoby, aby zjistili, kde mohou svoji cílovou skupinu najít a zda se podařilo ji oslovit. Doplňkových nástrojů k tomu mají až desítky.

Přesto jsou sociální sítě k prezentaci zboží a služeb velmi oblíbené. Podle americké studie je využívá přes 90 procent všech marketérů. Navzdory situaci s poskytováním dat je tu možné konkrétní cílové skupiny podchytit nejlépe, shodují se znalci.

Hovoří o tom například Vítězslav Klement, expert na sociální média společnosti GroupM, který se věnuje nákupu reklamy, content marketingu a podobně. Zároveň předpovídá, že takový stav dlouho nevydrží. „Možností soustředit se na cílové skupiny bude ubývat, a to kvůli tlaku státních a nadnárodních institucí, které se snaží chránit data uživatelů,“ vykresluje jeden ze zásadních trendů, které ovlivní budoucí využití reklamy na sociálních sítích.

Brzy bude možné na sociálních sítích běžně nakupovat. Novinku tohoto typu chystají Facebook a Instagram, zkouší ji i Pinterest, tedy sítě vhodné pro prodej spotřebního zboží.

Sítě se na to snaží připravit, aby nepřišly o přísun peněz, takže jednak vyvíjejí vlastní nové nástroje, jak s daty pracovat, jednak se snaží vytvářet i další zdroje příjmů, například vstoupit do e‑commerce. „Aby uživatelé nemuseli odcházet na e‑shopy, vytvářejí možnosti, jak nakupovat přímo v jejich vlastním prostředí. Možné to bude brzy, hlavně na těch platformách, kde značky cílí na koncové zákazníky s nabídkou spotřebního zboží. Zkouší to především Facebook a Instagram a také Pinterest,“ říká Klement.