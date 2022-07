Evropu sužuje vlna veder. Teploty šplhají vysoko nad 40 stupňů Celsia a lesní požáry decimují rozsáhlé oblasti Francie a Pyrenejského poloostrova. Na vině jsou rozsáhlá sucha. V Česku se může na první pohled zdát, že sucho je díky červnovým vydatným dešťům pryč. Na „duhové“ mapě portálu Intersucho.cz je však vidět, že půda je nyní relativně dostatečně nasycená jen v jižních a středních Čechách. Naopak v severozápadních a západních Čechách, v Polabí a na jižní – a zčásti i na severní – Moravě přetrvává nepříznivá situace. „Srážky v současnosti stačí jen na to, aby zajistily růst vegetace. V půdě však chybí rezerva vody ze zimního období,“ vysvětluje klimatolog Miroslav Trnka.

Mohl by letošní deštivý začátek léta naznačovat, že se vysychání české krajiny zpomaluje?

Přestože se může okamžitý stav ve střední Evropě – zejména tedy ve středních a jižních Čechách a v některých částech Polska – zdát momentálně lepší, dlouhodobé trendy jsou spíše nepříznivé. Až na pár výjimek je na tom většina Evropy z pohledu půdní vlhkosti hůř, než je pro tuto roční dobu obvyklé. Vlivy, které na naše území sucho přinášejí, vytrvale posilují. Narůstá průměrná teplota, přibývá slunečných dnů, zvláště na konci jara a na počátku léta. Prodlužuje se vegetační sezona, takže krajina by chtěla vody víc. Jenže v dlouhodobém průměru srážky na rozdíl od teploty nerostou. Na první pohled relativně normální průběh srážek nedokáže doplnit zásoby podzemní vody a naplnit koryta potoků a řek.

Proč zásoby vody v půdě chybí?

Kvůli nárůstu průměrných teplot se prohlubuje sucho. K udržení dřívější úrovně nasycení půdy by bylo třeba více vody a více srážek. A navíc, na rozdíl od dřívějška už vegetační sezona začíná s nízkou zásobou vody v půdě. Od října do března jsme běžně vodu akumulovali v podobě zásoby vody ve sněhu. Zimní srážky jsou ze všech ročních období nejméně vydatné, ale shromažďovaly se a část jich vydržela až do jara, kdy se spojila s jarními dešti. Na charakteru srážek během léta už potom tolik nezáleželo, protože zásoba vody v půdě vystačila o několik týdnů déle než dnes. Jenže nyní jsou mírnější zimy, v nížinách – a mnohdy i ve středních polohách – se sníh drží mnohem kratší dobu, pokud vůbec. A půda nepromrzne. Voda je mobilní, během zimy odteče, vypaří se, či ji dokonce kvůli teplé zimě spotřebují rostliny. Dříve přitom půdní rezerva vody obvykle dokázala pokrýt zvýšenou „spotřebu“ během letních měsíců. Když rezerva chybí, to, jestli je v daném místě sucho nebo ne, závisí jen na srážkách. A ty jsou v létě proměnlivé a nevyzpytatelné.

Prší tedy málo?

Srážky jsou často intenzivní, v průměru relativně dostatečné. Jenže v našem regionu – a v letním období obzvlášť – velmi lokální. Průběh letošního roku to dobře ukazuje. Zatímco na jihu Moravy je v půdě nedostatek vláhy, o pár desítek kilometrů na západ je půda zásobená vodou nadprůměrně. Napřesrok to může být jinak, záleží, kde vydatně a opakovaně zaprší. Když jsme začali zveřejňovat mapy nasycení půdy, dramatické rozdíly mezi různými částmi Česka nás překvapily. Ještě před deseti lety se vycházelo z představy, že sucho většinou zasahuje poměrně velké oblasti a trvá dlouhou dobu. Teď vidíme, že je to složitější, že dynamika půdní vláhy je mnohem pestřejší, než se zdálo.