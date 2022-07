Podle policie podniky holdingu Agrofert nespáchaly trestný čin, když financovaly budování Čapího hnízda reklamou umístěnou tamtéž. Důkladně zdokumentované trestní oznámení bylo nedávno odloženo. Za tři roky zaplatily 272 milionů korun za necílenou reklamu, kterou měly šanci spatřit řádově stovky, v lepším případě tisíce lidí. Ti, kdo mají co do činění se správou marketingových rozpočtů, vědí, jak očividný je to nesmysl. Reálná hodnota zadaných reklam mohla být tak o tři řády nižší.

Daňová správa nechala tuto kauzu „spláchnout“ do prekluze vyměřovacích lhůt. Trestní stíhání už bylo jedinou šancí na to, aby se lhůty pro doměření daní obnovily a celou věc bylo možné prošetřit objektivně, bez bdělého dohledu týmu bývalého ministerského předsedy a bývalého ministra financí Andreje Babiše.

Malé ryby trestu neunikly

Bohužel můžeme komentovat jen publikované informace, protože spis zůstal v neveřejném režimu. To, co je známo, je ale samo o sobě zdrcující. Proti reklamám na Čapím hnízdě se jeví vše, s čím jsme se v minulosti setkávali, jako amatérské troškaření. Ovšem s tím rozdílem, že mnohé bylo doměřeno a organizátoři těchto podvodů byli pravomocně odsouzeni. V úvahu připadá snad jen jediná teoretická možnost, proč by takové „reklamní orgie“ mohly být finančním úřadem ignorovány. Zadavatelé reklamy mohli ve svých daňových přiznáních tyto náklady preventivně sami vyloučit z daňového základu a Čapí hnízdo neuplatnilo odpočet DPH na vstupu. To je ale nepravděpodobné, protože kdyby tomu tak skutečně bylo, holding by se něčím takovým účinně bránil mediálnímu tlaku.