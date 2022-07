Kdy doženeme Německo? To je otázka, kterou si Češi kladou už od 90. let. Odpovědí doposud zpravidla bylo, že se tak stane až za několik desítek let. Teď se nám ale tato meta nečekaně přiblížila téměř na dosah. V některých ekonomických ukazatelích jsme už Německo dohnali a ty další by bylo možné podle analytiků srovnat ještě do konce tohoto desetiletí. Záleží jen na nás, zda se nám tuto šanci podaří využít. Odstartovat „revoluci“ v české ekonomice by podle ekonomů měla pomoci nynější dvojciferná inflace. Než ale Česko dosáhne blahobytu svého velkého souseda, bude se muset smířit s řadou neblahých vedlejších efektů. Především část tuzemského průmyslu bude muset skončit. Uvolní tak pracovní sílu novým, perspektivnějším odvětvím.

Sbližují se mzdy i produkce

Od roku 2000 je Česko na dobré cestě k ekonomické úrovni svého velkého souseda. Podle údajů České národní banky s výjimkou krizových let 2009 až 2013 česká ekonomika vykazovala zřetelný konvergenční trend k hospodářské úrovni Německa. Především produktivita práce rostla v Česku výrazně rychleji. To umožnilo i sbližování mezd. Zatímco v roce 2000 odpovídala průměrná hrubá mzda v Česku jen zhruba 37 procentům té německé, v roce 2020 představovala 56 procent. Rozdíl v čisté mzdě, tedy množství peněz, které lidé mohou reálně utratit, je pak ještě o několik procentních bodů menší. Německo má totiž vyšší zdanění práce.

Infografika Zvětšit přes celé okno

Česko má ale i větší úspěchy. „Produkce na jednoho zaměstnance přepočítaná podle parity kupní síly je už na úrovni Německa,“ upozorňuje hlavní ekonom České spořitelny a spoluautor výzkumu Index prosperity Česka David Navrátil. Česko také v poměru k HDP mnohem více investuje. S 26 procenty investic v poměru HDP mu dokonce patří třetí místo v rámci celé Evropské unie, kdežto Německo je se svými 22 procenty 14.

„Do roku 2030 bychom měli Německo celkově dohnat. Máme na to nastavené podmínky, máme na to nastavené finance v rámci evropských fondů. Jen to musíme dělat efektivně,“ zdůrazňuje Navrátil. Důležité podle něj bude především to, aby Česko investovalo do zvyšování kvality svých výrobků a nesnažilo se za každou cenu udržet takzvané montovny, které sice dávají lidem práci, avšak zároveň kvůli nízké konkurenceschopnosti konzervují nižší mzdy.