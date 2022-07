Česko má velkou šanci rychle dohnat své nejvyspělejší sousedy. Co do ekonomického výkonu už předehnalo Itálii či Španělsko, kterým v 90. letech závidělo jejich příslušnost k vyspělému Západu. A optimistickému růstovému scénáři nahrává i současné ekonomické dění. Avšak navzdory pozitivnímu trendu hrozí, že pokud včas neuděláme potřebné změny jak v soukromém sektoru, tak především ve veřejné sféře, Česko ustrne v ekonomické pasti. To znamená, že vyčerpá svůj růstový potenciál, jeho ekonomika začne stagnovat, či dokonce klesat. O tom, kterým směrem se Česko vydá, se rozhoduje u voleb. Jak jsme ostatně viděli v minulém volebním období, za státní dotace a podporu si lidé dlouhodobý blahobyt nekoupili. Populistické rozdávání peněz naopak přiživilo současný růst inflace.

Pohled do propasti

Česko má 12. nejvyšší hrubý domácí produkt na hlavu z 27 zemí Evropské unie. V tomto ukazateli je nejen před zeměmi střední a východní Evropy, které spolu s ním v roce 2004 vstupovaly do Evropské unie, ale také před všemi zeměmi jižní Evropy. Dotahujeme se na Velkou Británii. Podle Indexu prosperity, který vedle výkonu ekonomik hodnotí také například míru jejich investic nebo odolnost vůči krizím, Česku patří dokonce deváté místo v Evropě. „Je to skvělý výsledek ekonomické transformace v 90. letech,“ říká hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil.

Jenže právě potenciál nastartovaný transformací se už začíná vyčerpávat. Tempo přibližování Česka k nejvyspělejším zemím Evropy a světa v posledních letech zpomaluje a je otázkou, zda už na svůj strop nenarazilo. „Jak ukazuje historie, bude velmi těžké se ze ‚střední příjmové ligy‘ dostat mezi světovou elitu,“ varuje bývalý guvernér České národní banky Jiří Rusnok.

Takovým vývojem si v 90. letech prošlo například Japonsko. Na své cestě ke světovému ekonomickému prvenství vyčerpalo svůj potenciál a dosud se mu hospodářství nepodařilo rozhýbat.

Limity průmyslu à la asijští tygři

V ekonomické pasti už uvízly desítky zemí světa. Nejznámějším příkladem jsou asijští tygři, tedy Jižní Korea, Singapur a Tchaj‑wan. Past postihuje především země, které založily svůj ekonomický rozvoj podobně jako Česko na průmyslové výrobě. S růstem ekonomiky, který je má přivést mezi světovou elitu, se totiž rychle zvedají také mzdy zaměstnanců v průmyslu. Pokud se ruku v ruce s tím průmysl nepřeorientuje na výrobky s vyšší marží a nezatlačí na růst produktivity, firmy čím dál dražší pracovní sílu pocítí na nákladech a tržbách. Ekonomika zpomalí. Na pár let se to dá oddálit zvýšením dluhu lidí, firem nebo státu, jenže i tento zdroj růstu se postupně vyčerpá. Ekonomika začne v lepším případě stagnovat.