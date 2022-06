Před pěti lety měl najeto na kole sotva 200 kilometrů. Teď několikrát za rok absolvuje i tisícikilometrové závody. Jede na jeden zátah 40 hodin, se třemi pětiminutovými spacími pauzami. Martinu Součkovi, donedávna řediteli společnosti Altron, bylo 39 let, když se zamiloval do cyklistiky a vzápětí propadl její extrémní verzi.

Ředitel hotelu Diplomat Marek Páleník začal se svým adrenalinovým koníčkem také už jako zkušený manažer. Ve 33 jej pohltil běh a k maratonům brzy přidal triatlon, včetně nejnáročnějších Ironmanů (3,6 km plavání, 180 km na kole a maraton, tedy zhruba 42 km běhu). Je mnoho takových. Jozef Papp, ředitel headhunterské společnosti Stanton Chase, jezdil léta s motorkou na závodních okruzích všude po Evropě. Podnikatel Zdeněk Vacek zase za dvacet let prošel ringy všech bojových sportů.

I když takový relax nepotřebují všichni, k manažerské práci a podnikání jsou potřeba stejné schopnosti a inklinace, říká psycholog a headhunter Marek Navrátil. Je to třeba odvaha, fyzická i psychická odolnost, touha vydat se do neznáma, nižší práh bolesti a vnímání strachu. „Adrenalinový sport je skvělá přípravka na práci manažera a je to dobrý zdroj odpočinku, protože oni pracují především hlavou, říká Petra Weissová, krizová interventka. „O to víc musí v relaxaci zapojovat tělo a smysly.“