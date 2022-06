Začalo to už během pandemie, když se lidé přesunuli do domácích kanceláří a zjistili, že jejich dům nebo byt potřebuje změnu. Nebo chtěli uzpůsobit chatu k trvalému bydlení. Častěji se pouštěli do rekonstrukcí a to se odrazilo ve zvýšeném zájmu o úvěry od stavebních spořitelen. Teď, s rostoucími cenami nemovitostí i vyššími úrokovými sazbami, se příklon k rekonstrukcím prohlubuje. Stále více lidí dává přednost úpravě již existující nemovitosti před koupí zcela nového domu či bytu.

A k tomu si častěji berou hypotéky. Třeba u České spořitelny stoupl podíl rekonstrukcí meziročně z osmi na jedenáct procent. U hypoték, které mají „zelenou“ stopu, dosahuje podíl rekonstrukcí dokonce 28 procent. Příklon k nim dokládá i pokles průměrné výše hypotéky, přestože nemovitosti dál zdražují. Zatímco loni v listopadu činil podle Hypomonitoru České bankovní asociace (ČBA) průměr za celý trh 3,46 milionu korun, aktuálně to je 3,17 milionu.

Podle průzkumu Stavební spořitelny České spořitelny si dva z pěti lidí raději koupí starší bydlení a následně ho opraví. Téměř 60 procent respondentů přiznává, že na nový dům či byt by finančně nedosáhli.

Nadbytečná brzda

Dostupnost bydlení se neustále zhoršuje. Prudké zdražování nemovitostí nezastavil ani rychlý vzestup úrokových sazeb u hypoték v první polovině roku. Hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš upozorňuje, že meziroční dynamika cen starších bytů v Praze i mimo ni zrychlila na 30 procent. „Propad hypotečního trhu zatím neměl na ceny výraznější negativní dopad. Dostupnost bydlení ve vztahu k příjmům zůstává v Česku jednou z nejhorších v Evropě,“ říká.

Česká národní banka uvádí, že tuzemské nemovitosti jsou nadhodnocené zhruba o 40 procent. Na podzim uváděla 25 procent. Za normálních okolností by to asi vedlo k utažení pravidel pro poskytování hypoték. Jenže zpřísnění nastalo už od dubna. A k dalšímu zatím centrální bankéři nepřistoupili – vidí ochlazení zájmu o hypoteční úvěry a samy banky jsou obezřetnější.