Vlastní know‑how je jednou z nejcennějších věcí, kterou podnikatelé disponují, přitom ho často opomíjejí adekvátně zabezpečit před ztrátou a zneužitím. Experti se shodují, že ve firmách se problematika podceňuje. „Větší společnosti, které už jsou delší dobu na trhu, si to zpravidla chrání. Univerzálně to však neplatí, z menších firem občas cenné obchodní informace nekontrolovaně unikají,“ řekla Ekonomu Sylvie Sobolová z advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík. Nejvíce přidat by měly začínající firmy, zejména pokud podnikají v technologických odvětvích.

Obecně jde při ochraně obchodního tajemství o soubory informací a dokumentů, které podnikatel vytvořil nebo získal v rámci své činnosti a utajuje je vůči veřejnosti a tím i konkurenci. Dávají mu před ní výhodu. Konkrétně to jsou výrobní postupy a složení produktu, seznamy dodavatelů a zákazníků, marketingové studie, obchodní značky, data o zahájení prodeje nového výrobku a jeho ceně i ceně pro nabídkové řízení. Nebo o vynálezy ve fázi zrodu, které v tomto stadiu nelze chránit pomocí patentů.

Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicara jde o závažný problém. „V 90. letech ještě nebylo co chránit, teď již určitě ano. Bohužel úroveň zabezpečení obchodního tajemství až na výjimky dost pokulhává za tím, co vidím u firem na Západě,“ tvrdí. Svaz mezi členskými podniky neregistruje poptávku po radách a doporučeních.

Zaměstnanec jako riziko

Bolavé místo při ochraně podnikového know‑how tvoří zaměstnanci, kteří odcházejí a následně ho vy­užívají ve vlastním podnikání nebo ve prospěch nového zaměstnavatele. Někteří to dělají i v době, kdy u vlastníka takových dat, postupů či technologií ještě pracují. Na prvním místě jde o členy managementu, který má přístup téměř ke všem informacím. A nejvíc jich obvykle mají obchodní ředitelé. Druhou skupinou pak jsou osoby, které se samy na vytváření předmětu obchodního tajemství podílejí. „Typicky specialisté z oddělení vývoje nebo tvůrci rozmanitých databází uvnitř společnosti, ale i lidé, kteří do nich mají jen přístup. Nejde zdaleka pouze o informace technického rázu, ale třeba i o databáze zákazníků a rozmanitých dokumentů,“ podotýká advokátka Sobolová.