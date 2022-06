Zvířecí mánie upoutala i papeže Františka. Letos v zimě kritizoval lidi, kteří si stále častěji pořizují místo dětí psy a kočky. Těchto zvířat žije jen v evropských domácnostech 200 milionů. Počty domácích mazlíčků rychle narostly zejména během pandemie covidu, kdy lidé trávili dlouhé měsíce doma. Pořizovali si zvířata proto, aby zahnali samotu, nebo také pro zabavení znuděných dětí.

Nárůst počtu domácích mazlíčků nastal v mnoha zemích světa, stejně tak tam vyvolal razantní zvýšení cen zvířat a vynesl i výdělky výrobcům a prodejcům chovatelských potřeb. Lidé jsou ochotni utrácet za své psy a kočky, z kterých se v mnoha případech stává náhrada partnera i dítěte v jednom, horentní sumy. Roste tak nabídka luxusních produktů a služeb pro zvířata. Tento vývoj nezastavuje ani ohromná inflace a všeobecné zdražování zboží.

Ceny zvířat se znásobily

Češi patří spíše mezi pejskaře. Podle evropské asociace výrobců krmiv FEDIAF v tuzemsku v roce 2020 oficiálně žilo 2,2 milionu psů. Ti byli členy 41 procent domácností. V Evropě jsme v tomto ohledu na třetím místě. Populace koček, které jsou přibližně v každé páté domácnosti, je v Česku oproti psům zhruba poloviční. Od předminulého roku ale čísla těchto zvířat v domácnostech ještě narostla. „Zájem byl velký. Během minulých dvou let se lidé přepláceli, aby se na ně dostalo,“ říká Alexandra Brablíková z chovatelské stanice labradorských retrívrů Royal Glade.

Infografika Zvětšit přes celé okno

Kvůli velké poptávce tak rostly i ceny psů. U zmíněného plemene se podle chovatelky před pandemií pohybovala kolem 25 až 28 tisíc korun, během uplynulých dvou let se vyšplhala až na 40 tisíc. Důvodem je i to, že jde o plemeno, které získává na oblibě. Vedle stálic jako německý ovčák nebo jezevčík stoupají do čela žebříčku také třeba stafordširský bulteriér nebo border kolie, kterých se rodí chovatelům registrovaným u Českomoravské kynologické unie dvakrát až třikrát více než před deseti lety.

Ceny ale vyletěly i u méně známých plemen. Například u trpasličího psa pomeranian, který se během posledních let objevil v několika filmech a seriálech pro děti, se podle jednatelky prodejce chovatelských potřeb Akinu Jany Kaufmanové zdvojnásobila až k 80 tisícům korun. V západoevropských zemích nejvíc vyletěly ceny takzvaných designových psů. Jde o křížence dvou čistokrevných plemen. Ve Velké Británii si tak podle listu The Economist zaplatil zákazník za cavapoo, křížence kavalír King Charles španěla s trpasličím pudlem, v přepočtu 93 tisíc korun, zatímco před pandemií to bylo kolem 40 tisíc. A jak uvádí Zuzana Maršíčková ze Sdružení chovatelů koček, více se začala prodávat i tato zvířata. Za ušlechtilou kočku zaplatí majitel i přes 20 tisíc korun.

Infografika Zvětšit přes celé okno

Zmíněné ceny platí pro „papírová“ zvířata, tedy ta, která mají průkaz původu. Během covidu se ale zvedl i zájem o „nepapírové“ psy a tím také stouply jejich ceny. Na portálu Sbazar.cz, kde mnoho psů nabízejí útulky, a zhruba polovina zvířat je tak zdarma, se loni v září cena pohybovala v průměru kolem 9000 korun, letos už to bylo 10 600 korun.