Doma chová dva psy, díky svým obchodům ale živí stovky tisíc zvířecích mazlíčků. Impérium Dušana Plačka s obratem přes pět miliard korun zahrnuje více než tři sta prodejen chovatelských potřeb v šesti zemích střední a východní Evropy. V nich už nenabízí jen zboží nebo živá zvířata, ale i řadu služeb jako například psí salon. Nyní Plaček zkouší nový model expresních zverimexů a doufá, že se mu podaří najít pro rozjezd zvířecích klinik v Česku dostatek veterinářů, kteří nyní v zemi chybějí.

Jak vznikl nápad rozjet byznys s chovatelskými potřebami a krmivy?

V 80. letech, když jsem byl ještě dítě, koupil táta domů akvárium, a tak jsem získával první zkušenosti s rybičkami. Postupně jsem si k tomu vytvořil silný vztah a stalo se z toho naše velké hobby. Měli jsme také přebytky rybiček, které jsme pak prodávali na různých akvaristických burzách. To jsem byl ještě teenager. Začátkem 90. let jsem se rozhodoval, jestli půjdu na Vysokou školu ekonomickou, kam jsem si tehdy podal přihlášku, anebo budu dělat byznys. V té době vládlo v Československu velké nadšení do podnikání, tak jsem se nakonec rozhodl pro vstup do byznysu.

Začal jste prodávat akvarijní rybičky?

Málokdo to ví, ale Československo a pak Česká republika byly v 80. a 90. letech jedním z největších exportérů akvarijních ryb na světě. Hlavně v západní Evropě to byl hodně žádaný sortiment. Už před revolucí jsme začali posílat akvarijní rybičky, po revoluci jsme k tomu přidali i třeba andulky, křečky nebo morčata. V roce 1991 jsme si řekli, že když vyvážíme tato zvířátka, proč pro ně nenakupovat a neimportovat různé chovatelské potřeby. Napojili jsme se na německou společnost Hagen, která se tehdy jmenovala Weltweit, a začali jsme jako jedni z prvních dovážet akvarijní techniku. Postupně se sortiment rozšiřoval, až jsme měli tisíce položek. To už jsme měli velmi statný velkoobchod, který dodával nezávislým obchodníkům po celém Česku a postupně i do dalších zemí.

Dnes máme portfolio zemí, v kterých bude ještě dlouho co dělat. Jedeme rychlostí 60 až 70 nových prodejen ročně a to je docela velký fičák.

Čím to bylo, že se z Československa stala taková velmoc v chovatelství akvarijních ryb?

Stát za socialismu hledal, jak může přijít k valutám. Tenkrát někdo vymyslel, že by se mohly chovat akvarijní ryby a prodávat v západní Evropě. Díky tomuto podhoubí je akvaristika v Česku pořád velmi silná. Dnes tu sice už není tolik profesionálních chovatelů, ale máme velkou základnu hobby akvaristů. V rámci celé Evropy jsme v tom stále na špici.

Nyní vlastníte vedle velkoobchodu i sítě prodejen v Česku, na Slovensku, v Rumunsku, Polsku a Lotyšsku. Budete dál expandovat?

Poslední expanze byla do Chorvatska, kde jsme před pár týdny otevřeli pod značkou Super zoo náš první obchod blízko Splitu. Letos a příští rok tam chceme otevřít celkem čtyři obchody s tím, že vidíme prostor přibližně pro 20 prodejen v horizontu kolem pěti let. V celém holdingu máme dnes asi 330 prodejen a do konce roku 2024 bychom jich chtěli mít 500. Velkoobchod je pro nás stále velmi důležitý, jsme v něm aktivní v Česku a na Slovensku a tvoří kolem čtvrtiny našeho obratu, ale největší potenciál vidíme v rozšiřování maloobchodu.