Česká kamionová doprava zažila během pandemie covidu nečekaný obrat. Klesající přepravní výkony tuzemských dopravců z minulých let nabraly opačný směr. Loni se podle ministerstva dopravy vyšplhaly na nejvyšší úroveň od roku 1997, odkdy jsou data dostupná. Přesto je nyní desetina dopravců vážně ohrožena krachem.

Rozhárané dodavatelské řetězce

S příchodem pandemie na začátku roku 2020 se život v Česku a prakticky na celém světě zastavil. Došlo také k omezení přepravy. Nákladní dopravci, kteří zajišťují zásobování potravinami a dalším zbožím, ale čelili mírnějším omezením než řada dalších oborů a mohli i jezdit přes hranice.

Navíc se kvůli zavřeným obchodům začalo víc prodávat po internetu. A balíky z e‑shopů se vozí přes hranice častěji než zboží do kamenných obchodů. „Tok zboží se díky nárůstu e‑commerce do značné míry obrátil. Místo aby zákazník jezdil za nákupy do obchodu, zboží jezdilo za zákazníkem,“ říká Petr Kozel mladší, obchodní manažer dopravní firmy VCHD Cargo. Její tržby loni po čtvrtinovém meziročním nárůstu poprvé překročily miliardu korun. Částečně za tím stojí akvizice německé přepravní společnosti Völker Logistik, ale také nové zakázky od balíkových firem a nárůst transportu po Česku i do zahraničí.

Hlavní ukazatel výkonnosti českých dopravců, který se počítá jako součin hmotnosti zboží a vzdálenosti transportů, tak předloni vylétl meziročně o 44 procent a loni o dalších 14 procent na rekordních 64 miliard tunokilometrů.

K tomu přispěla právě hlavně mezinárodní přeprava, která od roku 2011 kvůli sílící konkurenci středo‑ a východoevropských dopravců setrvale klesala. V roce 2021 se ale ve srovnání s předpandemickým rokem 2019 vymrštila na více než dvojnásobek.

Vedle boomu internetového obchodování tento obří nárůst způsobila i proměna dodavatelských řetězců. Ty se začaly z celosvětového pohledu zkracovat.