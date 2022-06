Výběrové řízení na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany ČEZ spustil letos v březnu. Pokud vše půjde hladce, měl by dodavatel, který z něj vzejde, začít stavět pátý blok elektrárny v roce 2030. Plány na výstavbu ale provází řada nejistot. „K tomu, že se zcela vyhneme průtahům, se dneska nikdo nemůže zavázat,“ říká člen představenstva ČEZ Tomáš Pleskač. Nejistá je i cena nové elektrárny. Vzhledem k turbulencím na komoditních trzích se ji uchazeči zdráhají zafixovat.

V jaké fázi je nyní výběr dodavatele nových Dukovan a jaký bude další průběh výběrového řízení?

Nyní jsme ve stavu, že nám všichni tři uchazeči potvrdili, že si stáhli dokumentaci pro výběrové řízení. Do 60 dnů od zahájení výběrového řízení jsme také požadovali podepsání dopisu, ve kterém uchazeči souhlasí s průběhem výběrového řízení a potvrzují svoji účast v něm. To jsme již obdrželi od všech tří zájemců. Do 30. listopadu bychom měli dostat úvodní nabídky. Ty začneme neprodleně číst a analyzovat, což nám bude trvat tři až čtyři měsíce. Záleží na jejich rozsahu. Následně očekáváme velmi intenzivní komunikaci s uchazeči. Z nabídek nám totiž nepochybně vzejde velké množství technických a komerčních dotazů, které si budeme chtít s uchazeči vyjasnit. Tato fáze zabere opět přibližně tři až čtyři měsíce. Dále předpokládáme, že předložíme požadavky na úpravu nabídek. Cílem všech těchto jednání je, abychom k 30. září příštího roku obdrželi od uchazečů finální nabídky. Na základě jejich vyhodnocení poté zpracujeme hodnotící zprávu, kterou předložíme vládě. A ta pak bude mít 50 dnů na to, aby se vyjádřila k pořadí uchazečů, které bude v hodnotící zprávě obsaženo. Do konce roku 2024 bychom chtěli mít s vybraným uchazečem podepsanou smlouvu.

A jaký bude harmonogram samotné výstavby?

Finální harmonogram bude výsledkem vyjednávání v rámci výběrového řízení. Nicméně nyní předpokládáme, že od roku 2025 až do roku 2029 by mělo probíhat licencování a povolovací řízení, v rámci kterého by to jaderné zařízení, které vybereme, mělo získat licenci od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a zároveň my bychom měli získat stavební povolení. Potom od roku 2030 předpokládáme zahájení s dokončením v roce 2036. Poté by mělo navázat spuštění nového bloku a dvouletý zkušební provoz.