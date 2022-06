Ač není z města Třebíč vidět, život bez ní si místní už nedokážou představit. Jaderná elektrárna Dukovany živí na hranici Vysočiny a Jihomoravského kraje přímo i nepřímo kolem 30 tisíc lidí. Je významným zdrojem zdejších podnikatelských aktivit a její plánované rozšíření, jež má začít v roce 2030, zřejmě do regionu přivede více lidí než zápis třebíčského židovského města a baziliky svatého Prokopa na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v roce 2002.

Proměna farmářů v energetiky

Třebíčsko je příkladem toho, jak jedna jediná stavba může zásadním způsobem ovlivnit směřování celého regionu. Jaderná elektrárna Dukovany, která v 80. letech minulého století vyrostla zhruba 30 kilometrů od Třebíče, postupně změnila do té doby tradičně zemědělský region v energetický s nadprůměrnou mírou vysokoškolsky vzdělané pracovní síly. Proměnou prošlo i centrum regionu – město Třebíč. Počet jeho obyvatel během několika let vzrostl z původních 20 tisíc takřka na dvojnásobek. Malé historické jádro města v důsledku toho obepíná prstenec panelových sídlišť. Třebíč každodenně tíží dopravní zácpy, průjezd relativně malým okresním městem může trvat i více než hodinu.

V reaktorových sálech se nikdy nezhasíná. Nepřetržitě je monitoruje kamera. Záběry se přenášejí do Mezinárodní agentury pro atomovou energii, která dohlíží na bezpečnost provozu.

V 90. letech začala v regionu vznikat řada soukromých energetických firem, které se podílely na dodávkách pro zdejší jadernou elektrárnu. Dnes tvoří podnikatelské jádro regionu. Příkladem jsou společnosti jako Envinet (nyní Nuvia), I&C Energo, Mico nebo Tes. A kolem nich vznikly další firmy, jejichž činnost sice již nesouvisí s jádrem, avšak využívají zázemí vysoce kvalifikované a v energetických oborech zkušené pracovní síly. Příkladem takové symbiózy je třeba výrobce plynových kogenerací Tedom, který po celém světě prodal kombinované zdroje elektřiny a tepla, jež svým výkonem odpovídají polovině výkonu dukovanské elektrárny.

Energetické firmy na Třebíčsko přitahují vysoce kvalifikovanou pracovní sílu. Studie Univerzity Karlovy provedená v regionu ukázala, že více než třetina lidí pracujících v Dukovanech a jejich těsném sousedství má vysokoškolské vzdělání. V celém Česku je přitom vysokoškoláků jen zhruba 18 procent.

Při vstupu do elektrárny musí každý projít dozimetry. Hlídá se i to, zda do ní někdo nepřináší radiaci zvenčí, třeba po lékařském vyšetření.

Foto: Václav Vašků