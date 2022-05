Za posledních deset let se z českých měst nejvíce rozvinulo podnikatelské prostředí v Olomouci. Dynamickým obdobím prošly i Plzeň a Pardubice. Tak se to alespoň dá nahlížet očima tamních podnikatelů. Zachytil to srovnávací výzkum Město pro byznys, který letošní ročník otevřel vyhodnocením celé dekády.

Město pro byznys hodnotí, jak dobře která samospráva podporuje malé a střední podnikání a s jakými podmínkami i problémy se firmy v regionech potýkají. Od samého začátku zahrnuje 205 obcí s rozšířenou působností, aniž by se jejich samosprávy musely přihlásit. Jsou hodnoceny podle 28 kritérií a cílem sledování jsou dvě základní oblasti: podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy k němu.

„Dynamičtější vývoj napříč všemi parametry měla menší města, proto jsme v tomto srovnání vydělili zvlášť města krajská,“ vysvětlil David Pavlát, ředitel projektu Město pro byznys, který zpracovává analytická agentura Datank.

Týdeník Ekonom je už několik let partnerem výzkumu, do konce měsíce bude přinášet to nejzajímavější z jeho zjištění a závěrů.

Připraveno ve spolupráci s agenturou Datank