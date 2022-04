Česko nestíhá do svých zákonů převádět pravidla z evropských směrnic. Aktuálně má takových nedodělků 35. A v průměru je oproti termínům stanoveným Evropskou unií v prodlení půl roku. Tak špatný výsledek překvapil i novopečeného ministra pro legislativu Michala Šalomouna. „Čekal jsem nedodělky v řádu jednotek předpisů,“ říká. Problémem také často bývá přílišná tvrdost zákonodárců při aplikaci evropských pravidel do tuzemského právního řádu. Na obojí doplácejí především podniky.

Česko je co do počtu pozdě transponovaných evropských předpisů dlouhodobě nad průměrem Evropské unie. Jeho výsledky se ale výrazně zhoršily v posledních dvou letech – podle ministra Šalomouna z šesti směrnic s uplynulou lhůtou pro transpozici na konci roku 2019 až na aktuálních 35. „Nejde přitom o žádnou banalitu, ale hrozí nám i miliardové sankce,“ upozorňuje Šalomoun.

Nárůst počtu prodlení je o to více alarmující, že Evrop­ská unie v letech 2020 a 2021 přijala jen sedm nových směrnic a sedm dodatků, tedy o 19 méně než jen v samotném roce 2019.

Zpoždění při přijímání směrnic vede v krátké době, zpravidla do jednoho měsíce, k zahájení řízení pro porušení povinností ze strany Evropské komise. I v počtu těchto řízení patří Česko mezi státy unie k nadprůměru. Při déletrvajícím zpoždění pak reálně hrozí Česku zmíněná pokuta. Na českých ministerstvech se sice traduje, že Evropská unie členské státy nesankcionuje, opak je ale pravdou. Například předloni muselo zaplatit Rumunsko Evropské komisi tři miliony eur a Irsko dva miliony eur za to, že do svých právních řádů včas nepřevedly směrnici proti praní špinavých peněz z roku 2015.

„S transpozicemi v prodlení je potřeba něco velmi rychle udělat. Aktuálně je to největší legislativní výzva, před kterou stojíme,“ říká Michal Šalomoun a dodává: „Naše vláda již k polovině března stihla Poslanecké sněmovně předložit 16 návrhů zákonů týkajících se uvedených směrnic a další předloží v nejbližších týdnech, ale stav je bohužel natolik žalostný, že to bude běh na delší trať.“