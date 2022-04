Až se počátkem letošních letních prázdnin ujme řízení automobilky Škoda Auto nový šéf Klaus Zellmer, bude na něj čekat hromada těžké práce. Po tučných letech, kdy společnost zvyšovala odbyt i zisky, letos hrozí, že se bude muset spíš soustředit na minimalizaci ztrát a odstraňování problémů v provozu. Příčinou je válka na Ukrajině, která největší českou automobilku připravila o důležitý ruský trh, naruší dodávky dílů, a navíc ještě zásadně prodraží vstupní materiály či energie. Ceny vozů napříč celým trhem tak pravděpodobně ještě porostou.

Sama Škoda Auto ostatně ve své výroční zprávě konstatovala, že v letošním roce očekává „značné zatížení provozní činnosti v důsledku války na Ukrajině a výpadků v dodávkách některých dílů“. S nedostatkem součástek se musela automobilka potýkat již v posledních dvou letech. Pandemická krize vedla celosvětově k nedostatku čipů a Škodovka, respektive celý mateřský Volkswagen to pociťovaly obzvláště těžce. Společnost během posledních dvou let zrušila stovky směn a loni se jí na odstavných plochách nahromadilo na 50 tisíc nedokončených vozů.

Stejně jako většina ostatních automobilek i Škoda Auto doplácela při přerušení dodávek čipů na to, že neměla připravené větší skladové zásoby. Kvůli co nejefektivnějšímu řízení provozu je většina dílů dodávána v podstatě přímo na výrobní linku, aniž by došlo k jejich uložení do skladů.

Potíže s čipy ale u Škody Auto přetrvávají stále, a tak i nyní stojí na odstavných plochách kolem dvou desítek tisíc vozů. Podle tiskové mluvčí automobilky Simony Havlíkové z nejnovějších ukazatelů celosvětového polovodičového odvětví vyplývá, že se situace výrazně zlepší ve druhé polovině tohoto roku a s nástupem roku 2023. „Náš dodavatelský řetězec však v tomto období a v první polovině roku 2023 bude i nadále čelit nepolevujícímu výraznému tlaku. Nadcházející měsíce tedy budou extrémně náročné,“ říká Havlíková.

Pokud se situace velmi rychle neznormalizuje, tak budou důsledky války na autoprůmysl horší než dopady pandemie covidu‑19.

Do toho všeho navíc letos přišla válka na Ukrajině, jež může mít na celý automobilový průmysl podle některých expertů celkově ještě mnohem horší dopad než zmíněná pandemie. „Pokud se situace velmi rychle neznormalizuje, což není pravděpodobné, tak budou důsledky horší, než vyvolala pandemie covidu‑19. Jednak bude část výrobních kapacit zničená, naruší se na poměrně dlouhou dobu dodávky některých surovin a výpadky budou na rozdíl od krize způsobené covidem dlouhodobé a nesynchronizované. To povede logicky k výraznému nárůstu cen,“ říká například partner EY pro automobilový sektor Petr Knap.