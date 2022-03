Od vypuknutí války na Ukrajině přišlo do Česka hledat bezpečí na 200 tisíc Ukrajinců. Pro sebe a své rodiny teď hledají zdroj obživy. Někteří by rádi začali v Česku podnikat, založit by si chtěli například společnost s ručením omezeným. K tomu ale potřebují prokázat trestní bezúhonnost, což se dosud dělo předložením výpisu z rejstříku trestů. Tyto doklady však uprostřed války není možné z Ukrajiny získat.

„S ohledem na přetížení velvyslanectví Ukrajinské republiky v České republice se v praxi nelze obrátit ani na tento úřad,“ popisuje situaci Michal Sniehotta, partner advokátní kanceláře Sniehotta & Vajda Legal. V posledních dnech se na něj obrátilo několik Ukrajinců s prosbou o radu, jak tento problém vyřešit.