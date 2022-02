S nástupem elektronizace i snadného kopírování a editování textů na monitorech počítačů narostla v Česku délka rozsudků v soudních sporech i dalších právnických spisů. I to prodlužuje soudní jednání, která už v průměru trvají skoro 300 dní. „Za Rakouska‑Uherska se psalo husím brkem, a proto byl rozsudek dvoustránkový. Psát perem totiž bylo obtížné. Nyní, když část spisu můžete zkopírovat, protože ho máte v příslušném textovém editoru, není problém tvořit v rozsudku nová a nová slova. Přitom ještě na přelomu 80. a 90. let minulého století, kdy se psalo na elektrických psacích strojích, u soudu každý přemýšlel, jak by text mohl zhutnit,“ prošel historii pro týdeník Ekonom předseda Soudcovské unie Libor Vávra.

Na narůstající obtížnost právních spisů upozorňuje rovněž Jakub Šváb, vedoucí právního oddělení J&T Bank. „Dlouhé a nepřehledné texty jsou na překážku každé lidské činnosti, tedy i soudnímu řízení. Soudce potře­buje více času na napsání rozsudku, ostatní zase více času, aby si text správně vyložili,“ zdůraznil Šváb. Soudní texty by proto měly obsahovat pouze to, co je pro jejich pochopení nutné, a měly by být přehledné obsahově i graficky.

Uměřenější Západ

Podle výroční zprávy o stavu české justice, kterou zveřejnilo ministerstvo spravedlnosti, se v roce 2020 délka civilního řízení protáhla na 281 dní, zatímco v předchozím roce to bylo 263 dní.