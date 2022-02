Česko stárne. Senioři starší 65 let budou na konci století tvořit téměř třetinu populace. Za tento demografický posun může jednak prodlužování věku dožití a jednak skutečnost, že si pořizujeme málo dětí. Úbytek lidí v produktivním věku a zvyšující se podíl seniorů nevyhnutelně promění ekonomiku. Většině firem nezbude nic jiného, než se přeorientovat na seniorní zákazníky i seniorní zaměstnance.

Populace stárne ve všech vyspělých zemích. Nejrychlejší je tento proces v Japonsku, kdy už teď senioři starší 65 let tvoří 29 procent populace a třetina jich bude už v roce 2030, tedy o 70 let dříve než v Česku. Sledovat vývoj v této zemi tak má smysl, abychom se u nás poučili do budoucna. Abychom se inspirovali tím, co se povedlo, nebo naopak neopakovali stejné chyby.

Jako hlavní chyba Japonska se ukázalo, že nedokázalo udržet starší lidi na pracovním trhu. Zatímco podíl seniorů se na populaci mezi lety 1990 a 2015 téměř ztrojnásobil, jejich podíl na pracovní síle se zvýšil jen z osmi na necelých 12 procent.

Většina firem donedávna počítala s tím, že zaměstnanci odejdou do penze už po šedesátce. Tento přístup se mění jen pomalu a pod tlakem vlády. Snažit se udržet seniory na trhu práce by přitom mělo být i v zájmu firem.

Mladých totiž ubývá a Japonsko se v posledních letech potýká s nedostatkem pracovní síly. Podle Mezinárodního měnového fondu (MMF) jde o jednu z příčin toho, že se Japonsku nedaří znovu nastartovat ekonomický růst. Za tři dekády mezi lety 1988 a 2018 bylo mezi státy G7 v průměrném ekonomickém růstu s velkým odstupem na předposledním místě.