Měnit práci bývá krok do nejistoty. V době pandemie, kdy se podmínky pro zaměstnání a chod firem nebývale často mění, to platí obzvlášť. To je hlavní důvod, proč je teď v Česku nejnižší míra fluktuace za posledních šest let. Počet lidí, kteří loni měnili práci, byl podle průzkumu Jobsindex společnosti LMC, jež provozuje pracovní portály Jobs.cz a Práce.cz, k září 15 procent, předtím k dubnu jen 14 procent. Před nástupem koronaviru se pohyboval kolem 19 procent. Proti stagnaci pohybu pracovní síly stojí obrovská poptávka po pracovnících. Už loni v květnu byla vyšší než před pandemií a od té doby stále roste.

Experti na pracovní trh předpovídají, že se situace brzy změní. Jednak proto, že roste nespokojenost lidí s jejich současnou situací a v práci zůstávají spíš kvůli vnějším okolnostem. A za druhé proto, že je k tomu donutí postupné zdražování vyvolané inflací. Někteří si budou hledat lépe placené místo. Vyšší ceny budou zaměstnavatele nutit ke změně pracovních podmínek a především k dorovnávání mezd alespoň na úroveň inflace.

Mzdy neporostou plošně

Čechům oproti světu déle trvá, než se pohnou z pracovních míst jinam. „Ukázala to už minulá ekonomická krize,“ říká Tomáš Ervín Dombrovský, datový analytik LMC. „K oživení poptávky po lidech došlo už v roce 2014, ale Češi setrvávali na svých místech ještě dva nebo tři roky, než začali věřit, že najdou novou stabilitu a v nové práci si polepší. V tomto případě to ale tak dlouho trvat nebude. Zvýšení pohybu na trhu práce očekávám nejpozději do roka. Tato krize je totiž celkově dynamičtější, děje se víc změn a dějí se v rychlejším sledu,“ dodává.

Brzké zvýšení pohybu zaměstnanců předjímá i hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Vynutí si ho vývoj ekonomické situace i reakce zaměstnavatelů. Kdyby firmy zvedaly mzdy plošně, nemusela by fluktuace být tak velká. Ale nic takového se při inflaci nechystá, alespoň podle průzkumu náborové společnosti Hays. Ta vloni zaznamenala růst na kvalifikovaných pracovních místech v průměru o tři až pět procent. O tolik by se mzdy měly zvedat i letos.