Svět investic v posledních letech čím dál tím víc prostupuje trend společenské odpovědnosti. Mnozí investoři se zamýšlí nejen nad tím, kolik jim jejich investice vynese, ale také koho svými penězi podpoří. Zda je třeba daná společnost odpovědná k životnímu prostředí nebo jestli její produkty nejsou škodlivé, tak jako třeba tabák, alkohol nebo zbraně. Jsou samozřejmě investoři, kterým je tohle úplně jedno. A pak jsou rovněž investoři, kteří právě akcie těchto „hříšných“ společností cíleně nakupují. Jak se v minulosti ukazovalo, tato strategie je poměrně výnosná.

Na investice do „zlých“ akcií se ve Spojených státech specializuje třeba před Vánoci spuštěný burzovně obchodovaný fond, který má příznačný identifikační kód BAD (v angličtině to znamená mimo jiné zlý, zlobivý). Zaměřuje se na společnosti, které vydělávají mimo jiné na prodeji alkoholu, marihuany, léků nebo na hazardních hrách.

„Nedomníváme se, že společenské stigma by mělo být primárním faktorem při rozhodování, co je vlastně dobrá investice,“ řekl agentuře Bloomberg Tommy Mancuso, prezident a zakladatel BAD Investment Company, která vlastní zmíněný burzovně obchodovaný fond. Jak tvrdí, jeho společnost dává investorům jasnější a přesnější obrázek, do jakých firem ukládají peníze, než některé fondy, které se řídí při investicích takzvanými ESG faktory. Ty hodnotí dopady na životní prostředí, společenskou odpovědnost firem a také odpovědný přístup k řízení společností.