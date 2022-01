Od poloviny příštího roku by podnikatelé v přechodné finanční nouzi měli dostat možnost uniknout ze spirály postupně narůstajících potíží, které by je jinak mohly přivést k úpadku. Prostředkem má být dohoda s klíčovými věřiteli a základem pro ni takzvaný restrukturalizační plán. K těmto dohodám zatím dochází neformálně, jasná pravidla podle evropských ustanovení by nově měl stanovit zákon o preventivní restrukturalizaci. Platit by mohl od poloviny roku 2022, ačkoli minulá vláda ho nestačila prosadit v parlamentu. „Restrukturalizace bude tím účinnější, čím dříve s ní firma v potížích začne a vyzve své věřitele k jednání,“ řekl Ekonomu Ondřej Zezulka z Ministerstva spravedlnosti České republiky, který se na přípravě zákona podílí. Nyní chystá spuštění webové aplikace, která by firmy po zadání nezbytných údajů včas upozornila na finanční problémy.

Co vlastně chystaný zákon zajistí?

Nabídne příležitost zachránit podnik, a to za situace, kdy ještě ekonomicky není úplně na dně.

Je k tomu zapotřebí zcela nová zákonná úprava?

Ano. Dosavadní institut reorganizace je komplikovaný a neodpovídá naší představě co nejlepší transpozice evropské legislativy. Reorganizace se děje jako součást insolvenčního řízení a je finančně i časově velmi náročná. Často běží tak dlouho, že společnost celým komplikovaným procesem stejně není schopná úspěšně projít. Má i další nevýhody – insolvence je veřejná záležitost a všichni vědí, že se podnikatel ocitl v úpadku. Pak je těžké vyjednávat s obchodními partnery o další spolupráci.

V čem konkrétně bude preventivní restrukturalizace jiná?

Bude neveřejná. Podnikatel osloví klíčové věřitele, kterým sdělí, že má finanční problémy a že se chce dohodnout na jejich řešení. Přednese jim svou vizi a strategii záchrany podniku, věrohodně ji doloží sanačním projektem a požádá je o podporu. Do insolvenčního řízení se může přihlásit každý, kdo tvrdí, že má vůči dlužníkovi pohledávky. Pak se řeší, zda tomu tak je a do jaké výše. Procesní aspekty se tak dostávají na řadu dříve než byznys.