Najít výnosné investiční příležitosti bude těžší, než jsme byli v posledních deseti letech zvyklí, míní investiční stratég Conseq Investment Management Michal Stupavský. Tištění peněz, k němuž se uchýlily centrální banky po celém světě, aby kompenzovaly koronavirové ztráty, sice povzbudilo ekonomiku, avšak finanční trhy vyhnalo na rekordní hodnoty. Teď Stupavský očekává korekci.

Jak se změní investiční svět po koronaviru? V čem se bude lišit od období před vypuknutím pandemie?

Období 2009 až 2019 byla pro investory bonanza, super období. Globální hospodářství procházelo prudkým oživením, inflace byla nízká, tržní valuace byly před 12 lety velice nízké, takže se dalo výhodně nakoupit. Nyní je to opačné. Makroekonomika není příliš v kondici, valuace jsou rekordní, inflace bude vysoká. Současný mix makroekonomických a investičních proměnných není zdaleka optimální, je spíš v neprospěch investorů. Takže ta příští desetiletka bude pravděpodobně co do výnosů slabší.

V uplynulých deseti letech prakticky jen stačilo pasivně investovat do indexů a nešlo neprodělat. Změní se to?