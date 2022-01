Inflace v Česku je na vzestupu. V listopadu pokořila hranici šesti procent a je tak nejvyšší za posledních třináct let. Růst cen je v Česku dokonce o jeden procentní bod vyšší než v zemích eurozóny. Zdražování přitom ještě zdaleka není konec. Ekonomové předpokládají, že růst cen v tuzemských obchodech v prvních měsících letošního roku ještě zrychlí, a bude tak nejvyšší od divokých 90. let, kdy česká ekonomika procházela transformací. „Náš odhad na leden se pohybuje kolem 8,5 procenta,“ říká například hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská. Rychlé znehodnocování úspor přitom drobné investory tlačí do zbrklých investic, které mohou na jejich majetku napáchat více škod než samotná inflace. Čeho se nyní vyvarovat a jak v době vysoké inflace zbytečně neprodělat?

Tma na konci tunelu

Predikovat vývoj inflace je teď pro analytiky mimořádně složité. Koronavirová pandemie a narušení dodavatelských řetězců způsobily takový chaos, že je těžké s jistotou říci, jakým směrem se bude ekonomika ubírat. Možných scénářů vývoje je více než v jiných letech. Ty nejhorší varují, že domácnosti pod vlivem obav z inflace začnou drakonicky šetřit, což zastaví ekonomický růst.

Co ale můžeme s jistotou říci, je, že Česko čeká dlouhé období s násobně vyšší inflací, než na jakou jsme byli zvyklí v deseti letech před vypuknutím koronavirové pandemie. V této dekádě ceny v průměru rostly o 1,5 procenta ročně. Tak nízké číslo je ale nyní minulostí a důvody k tomu leží v českém hospodářství i mimo něj.

„Začínáme cítit dlouhodobé proinflační jevy. Například Čína už přestává být zemí, která vyváží levné výrobky. Do západního světa začala vyvážet inflaci,“ vysvětluje ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler.