Cena za námořní přepravu jednoho kontejneru se letos vyšplhala až na 11 tisíc dolarů, což je asi osminásobek oproti období před pandemií koronaviru. Před přístavy po celém světě se tvoří zácpy, v nichž čekají stovky zaoceánských lodních obrů i týdny na vyložení nákladu. Nabírají tak rekordní zpoždění. Na vině je chaos v dodavatelských řetězcích, který vznikl v důsledku šíření covidu-19.

Kvůli zoufalé situaci v námořní dopravě si velcí prodejci jako Ikea, Walmart nebo Home Depot začali pronajímat celé menší lodě, aby je sami mohli přesměrovat do méně vytížených přístavů. Zboží se tak dostane ke konečným zákazníkům rychleji, než kdyby čekalo na velkokapacitní lodi s daným itinerářem. Podobný krok, jen na pevnině, udělal i český internetový obchod Alza. Vypravil z Číny do Česka celý vlak se svými kontejnery, které mají dorazit kolem poloviny prosince.

Důvodů je několik a jedním z nich je cena. Alze se podařilo vyjednat za přepravu ucelené vlakové soupravy platbu nižší o desítky tisíc dolarů oproti aktuálním poplatkům na námořním trhu. Přitom před pandemií byla přeprava mezi Asií a Evropou po železnici dražší než po moři.

Dalším důvodem je vyšší rychlost železniční přepravy. „Zpoždění výroby u některých našich čínských dodavatelů v praxi znamená, že každý den zpoždění je pro nás ztráta, protože s Čínou se povětšinou obchoduje na základě finančních záloh při podpisu kontraktu. V takovém případě je co nejkratší tranzitní čas velká výhoda,“ vysvětluje Markéta Svatošová, manažerka multimodálních přeprav Alzy.

Po železnici trvá přeprava zboží z Pekingu přes Kazachstán, Rusko, Bělorusko a Polsko do Česka zhruba 20 dnů. Po moři by to při stavu současné námořní přepravy byly až dva měsíce.

„Zároveň pořád vnímáme nespolehlivost námořních doprav, pokud jde o čas a cenovou politiku, která se s blížícím se čínským Novým rokem pravděpodobně opět přiostří,“ předpokládá Svatošová.

A konečně si Alza najala celý vlak jen pro sebe pod vlivem blížících se olympijských her v Pekingu. „Po předchozích zkušenostech se obáváme, že by podobná událost mohla negativně ovlivnit pandemickou situaci. Případná uzavírka Pekingu by pro nás znamenala volit alternativní a dražší cesty,“ dodává Svatošová.

E-shop veze ve vlaku například sportovní zboží, neboť si ho mnoho lidí kupuje kvůli novoročním předsevzetím hned po Vánocích. A také vybavení pro zahradu, které je potřeba mít na skladě do začátku března. Téměř do konce února ale bude Čína žít novoročními oslavami a olympijskými hrami. „I proto jsme se rozhodli neponechat nic náhodě a navážet už teď,“ říká Svatošová. V železničních vagonech se také vezou náhradní díly pro automatické výdejní schránky Alzy nebo zboží z nabídky jejích privátních značek.

Svatošová předpokládá, že Alza vypraví i další ucelené vlaky se zásilkami z východní Asie: „Všeobecně nám konsolidace vzhledem k rostoucím objemům bude dávat čím dál tím větší smysl jak z finančního, tak z operativního hlediska.“ Manažerka zároveň nevylučuje ani možnost pronajmout si celé letadlo, pokud by to dávalo smysl z hlediska objemu, času a ceny.

V aktuálně připravovaném vydání Ekonomu přineseme i článek o tom, kdy skončí globální logistická krize a kdo na ní vydělal. Toto číslo, které shrnuje celý rok 2021 v byznysu i politice a nahlédne také do roku 2022, vyjde tento čtvrtek.