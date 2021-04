Před několika týdny námořní kolos Ever Given zablokoval jednu z hlavních tepen světové přepravy, Suezský průplav. Loď s 18 tisíci kontejnery na palubě sice už proudu zboží nebrání, problémy globálního obchodu ale neodpluly. Ever Given je naopak ještě zesílila.

Dodavatelské řetězce prakticky po celém světě už na začátku loňského roku rozhodila pandemie koronaviru. Kvůli opatřením proti šíření covidu dochází k výkyvům ve výrobě i poptávce. Námořní, letecká i železniční přeprava zdražily až o stovky procent a lodě, letadla i vlaky nabraly výrazná zpoždění. V řadě továren především západního světa proto chybí díly pro výrobu, která se tak zpomaluje či zastavuje podle toho, kde potíže křehkých dodavatelských řetězců právě vyhřeznou. V obcho­dech je pak nedostatek některých druhů zboží, jako jsou počítače, kola, ale také potraviny nebo kuchyňské vybavení. To zbrzdí zotavení světové ekonomiky, které se očekává po rozšíření očkování proti covidu. Zvýšení cen přepravy a nedostatkových dílů či materiálů se už promítá i do koncových cen zboží.

Zpožděné zásilky