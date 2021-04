Ceny za přepravu nákladu po moři narostly až čtyřnásobně, některé menší firmy proto přestaly vozit do Česka zboží ze zámoří. Už je to vidět i v nabídce e-shopů, kde je řada výrobků nedostupná, říká David Knobloch, šéf námořní a letecké dopravy v logistické společnosti Geis. Nyní přepravní sazby klesají, ale podle Knoblocha se nedá počítat s tím, že se letos dostanou na hodnoty před pandemií. Naopak hrozí, že náklady na dopravu se vrátí k růstu, protože po naočkování lidí a otevření obchodů stoupne poptávka po zboží.

Loni po vypuknutí pandemie covidu došlo v námořní přepravě k velkým zpožděním a ke zvýšení cen. Co to vyvolalo?

Když na začátku našeho roku nadchází čínský Nový rok a v této zemi se omezuje výroba, rejdaři stahují lodě, aby nejezdily zbytečně poloprázdné, a oni tak udrželi náklady na co nejvýhodnější úrovni. Loni to ale kolidovalo s pandemií, kvůli které obrovsky klesla poptávka po zboží, a tím pádem i po jeho přepravě. Rejdaři proto zrušili 212 lodních linek na třech hlavních dopravních tazích − z Číny do severní Evropy, Středozemí a Ameriky. Omezili tak přepravní kapacity o tři miliony kontejnerových jednotek (ekvivalent jednoho standardního kontejneru o objemu 33 metrů kubických − pozn. red.), což odpovídá přibližně desetině celkové kapacity kontejnerových lodí na moři. To bylo mnohem více, než je v tuto dobu obvyklé.