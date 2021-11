Společnost Prusa Research vstupuje na nové pole. Jeden z největších globálních výrobců domácích 3D tiskáren představil na světové výstavě Expo v Dubaji automatizovanou „farmu“, kterou tvoří desítky tiskařských strojů. S tímto konceptem chce firma prorazit do malosériové průmyslové výroby. Nyní navíc koupila většinový podíl v české společnosti Trilab, která průmyslové 3D tiskárny vyrábí. Prusa Research, který stále více sází na vlastní vývoj, produkci i distribuci, je dalším příkladem toho, kudy by se mohla ubírat česká ekonomika na cestě od montáží pro zahraniční koncerny k vyšší přidané hodnotě. Právě na to se zaměřuje seriál týdeníku Ekonom o českých firmách budoucnosti.