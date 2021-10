1. Kauza Pandora Papers zasáhla i Babiše

Foto: ČTK

Informace o podezřelých finančních transakcích stovek politiků a dalších osobností z více než 90 zemí v rámci projektu Pandora Papers zveřejnilo Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů. Zmiňuje se například o jordánském králi Abdalláhovi II., prezidentech Ukrajiny, Keni a Ekvádoru či o bývalém britském premiérovi Tonym Blairovi.

Český premiér Andrej Babiš si podle těchto údajů poslal přes své offshorové firmy takřka 400 milionů korun a za ty si později koupil nemovitosti na francouzské Riviéře, včetně zámečku Bigaud. Ruského prezidenta Vladimira Putina zase projekt spojuje s tajným majetkem v Monaku. Získané dokumenty popisují také aktivity 130 miliardářů z Ruska, USA nebo Turecka a řady velvyslanců, starostů, ministrů, poradců či generálů.

Sám Babiš tvrdí, že neudělal nic nezákonného, a obvinění odmítá. Ani jednu ze svých offshorových firem ovšem neuvedl v žádném majetkovém přiznání. „Samozřejmě politik si to nemůže dovolit, ale já jsem tu transakci dělal před 12 lety,“ uvedl premiér v České televizi s tím, že tehdy ještě aktivní v politice nebyl.

„Transakce sice proběhla před jeho vstupem do politiky, ovšem v tom schématu Babiš figuruje až do roku 2020. Kontinuálně podepisuje dokumenty těch offshorových firem, kontinuálně tam probíhají další změny, další půjčky,“ řekla Českému rozhlasu 1 – Radiožurnálu Zuzana Šotová ze serveru Investigace.cz, který s informacemi z Pandora Papers přišel. Server Seznam Zprávy napsal, že Babiš sice před novináři opakovaně popřel, že by osobně nějakou nemovitost ve Francii vlastnil, ale na další dotaz řekl, že způsob jejich nákupu přes takzvané offshory mu doporučila realitní kancelář. „Bylo to doporučení kanceláře a přes advokáta. Není to nic nelegálního,“ uvedl premiér.