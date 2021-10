Česko se stává líhní nadějných start‑upů. O dobré podnikatelské nápady tu nebyla nouze nikdy, často je ale brzdil nedostatek financí. V posledních třech letech se situace rychle mění. Bohatí Češi a úspěšní podnikatelé mají dostatek volných peněz, a objevují tak kouzlo investic do začínajících firem. Ty díky tomu mají větší šanci vyrůst a stát se celosvětově úspěšnými.

„V Česku není příliš funkční akciový trh a není tu zvykem chodit při začátku podnikání pro peníze na burzu. Venture kapitálové fondy nebo andělští investoři jsou tak pro začínající firmy vhodnou cestou, jak si zajistit prostředky potřebné k rozvoji. Pro samotné investory je to pak způsob, jak dosáhnout nadprůměrného výnosu z investic,“ popisuje hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek.

Od prvních krůčků k boomu

Jeden z prvních fondů sdružujících majetek bohatých podnikatelů v Česku založil v roce 1997 brněnský investor Igor Fait. Šlo o private equity fond, tedy typ fondu, který zpravidla vstupuje do již zavedených firem, v nichž vidí potenciál pro růst. Teprve od roku 2010 se začaly objevovat i venture kapitálové fondy vkládající peníze do začínajících firem. Právě v první dekádě nového tisíciletí v Česku „dozrála“ první generace podnikatelů z 90. let, kteří už nepotřebovali investovat výhradně do rozvoje svého vlastního byznysu. Na účtech se jim tak hromadily peníze využitelné na jiné investice. I přesto ale byl rozjezd tuzemských private equity a venture fondů pomalý. Podnikatelé se báli rizika. Fondy sice nabízí průměrné zhodnocení kolem 25 procent ročně, což je zhruba třikrát více, než v průměru přináší investice do akcií, nejde ale o příliš bezpečné investice. „Říká se, že z deseti firem tři zkrachují, tři pouze vrátí vložené peníze, tři něco málo vydělají navíc a jedna je ta, která vydělá obrovský balík peněz. Za 11 let v oboru mohu potvrdit, že tato čísla odpovídají realitě,“ popisuje Jaroslav Trojan, řídící partner venture kapitálového fondu Nation 1.

Rychlejšímu nástupu venture kapitálových fondů rovněž bránila jejich malá známost mezi tuzemskými podnikateli. Tvůrci fondů tak museli podnikatelům vysvětlovat nejen, co tyto fondy dělají, ale i základní pojmy, jako je třeba termín start‑up. „Trvalo nám rok a půl, než jsme nasbírali 18 milionů eur na první fond,“ popisuje začátky před deseti lety partner investiční společnosti Credo Ventures Andrej Kiska. Dnes má Credo Ventures celkem tři fondy, které mají dohromady zainvestováno 120 milionů eur, tedy více než šestkrát tolik. A dalších zhruba 50 milionů eur již sesbíraných od investorů ještě na vložení do konkrétních firem a projektů čeká. Zvlášť třetí – nejmladší fond, otevřený v roce 2018 – se podle něj plnil snadno. „Hlavní část jeho kapitálu dodali investoři, kteří jsou spokojeni s výsledky našich prvních dvou fondů,“ říká Kiska. Přidaly se i zahraniční instituce, zejména z řad penzijních fondů.