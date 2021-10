Credo Ventures – jedna z nejstarších českých společností investujících do nově vznikajících firem – začínala před deseti lety. Peníze do začátků získala výhradně od českých a slovenských podnikatelů, většinou majitelů velkých technologických firem, jako je například Avast nebo JRC. Dnes provozuje tři fondy, do nichž vedle bohatých Čechů a Slováků dávají peníze i zahraniční instituce, například z řad penzijních fondů. Celkem Credo Ventures vložilo do padesátky firem zhruba 120 milionů dolarů, což z něj dělá jednu z největších společností svého druhu v Česku. Podle partnera Credo Ventures Andreje Kisky mladšího je v Česku hodně nápadů, které mají investiční potenciál. Jenže tuzemskou startupovou scénu už objevily i zahraniční fondy rizikového kapitálu. A českým investorům konkurují. Najít zajímavou investiční příležitost je tak stále těžší.

Fond Credo Ventures vznikl před deseti lety. Jaké byly začátky v době, kdy v Česku pojem venture kapitál znala jen hrstka ekonomů a v podnikovém světě byl prakticky neznámý?

On tu tehdy nebyl známý ani pojem start‑up. V těch prvních letech jsem chodil po univerzitách a po investorech a vysvětloval, co to je. Snažil jsem se oddělit definici start‑upu a startupisty od podnikatele, což má v postsovětských zemích takovou negativní konotaci spojenou s privatizací v 90. letech. V očích společnosti je podnikatel někdo, kdo peníze jen tak dostal, nebo dokonce ukradl, kdežto startupista má být ta čistá duše, která se snaží vybudovat čistý byznys. Co se investorů týče, před deseti lety tu bylo běžné brát si za investici majoritní podíl ve firmě a říkat zakladateli, co má dělat. My jsme se tu naopak snažili prosadit západní model, kde si fond bere 10‑ až 20procentní podíl ve start‑upu a vůči zakladatelskému týmu se postaví do poradenské role. Naše úloha není rozhodovat za zakladatelský tým. Naše role je pomoci generálnímu řediteli udělat důležitá rozhodnutí.

S čím konkrétně start‑upům radíte?