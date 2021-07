Pokud dnes chtějí majitelé kaváren prorazit v obrovské konkurenci, potřebují nový a zajímavý produkt. „To jim italské kávové směsi opravdu nedají, ty se chuťově zastavily někde v devadesátých letech,“ říká Jaroslav Tuček, spolumajitel a zakladatel pražírny kávy Doubleshot. Ta se specializuje na nákup a pražení takzvané výběrové kávy, suroviny s dohledatelným původem a charakteristickým chuťovým profilem. „Dnes bude mít nová hezká kavárna z osmdesáti až devadesáti procent na kávovaru výběrovou kávu, za deset let jsme se v Česku neuvěřitelně pohnuli,“ uvádí. Doubleshot má po necelých jedenácti letech na trhu 250 velkoobchodních zákazníků, několik vlastních kaváren, osmdesát zaměstnanců a stomilionový roční obrat. V Česku za posledních deset let vznikla zhruba stovka dalších menších pražíren výběrové kávy a Doubleshot byl jednou z těch prvních. Dohromady mají na celém trhu podíl v jednotkách procent.

Jaký je rozdíl mezi kávou, kterou označujete za výběrovou, a tou běžnější, nazývanou komoditní?

Zásadní. Výběrová káva má rozeznatelný chuťový profil od ostatních káv. Prostě když si dáte na stůl čtyři různé výběrové kávy, měly by chutnat odlišně. Když si dáte na stůl čtyři komoditní kávy, je to černá a hořká tekutina, nic zajímavého, nuda. U výběrové by mělo být cítit něco výjimečného. K tomu je u ní strašně důležité, že víte, od jakého je producenta, z jaké je sklizně a jak byla zpracována. Producent dostává za kvalitu svého produktu adekvátně zaplaceno, oproti komoditní kávě, která je řízena čistě tržními principy.

Jak jste přišel na to, založit byznys na výběrové kávě?