Tradiční české oděvní značky Kara a Pietro Filipi zkrachovaly. Podnikatel Michal Mička, který je skrze investiční skupinu C2H vlastní, z toho viní koronavirové uzavírky, které oděvní firmy připravily o tržby. Podle advokáta Jana Langmeiera, který zastupuje věřitele skupiny, ale nebyl Mičkův byznys funkční. „C2H nebyla fungující firma, ale od začátku letadlo, v němž se staré dluhy platí z nových. Takové letadlo muselo dříve či později spadnout,“ říká advokát a dodává: „Kdyby nepřišel koronavirus, tak by to jenom trvalo možná o půl roku nebo o rok déle.“ Langmeier podal na Mičku trestní oznámení pro podezření z podvodu. Oprávněnost jeho obvinění tak nyní posoudí policie, státní zastupitelství a později nejspíš i soud.

Kolik peněz vlastně zkrachovalá skupina C2H dluží věřitelům?

Úplně přesně to zatím říct nedokážu, protože ještě nemáme skončenou lhůtu pro přihlašování pohledávek a správce nesestavil seznam pohledávek. Ale z toho, co nám říkal pan Mička na věřitelském výboru, vyplynulo, že zhruba 400 milionů měl v dluhopisech a 400 milionů ve směnkách a zápůjčkách. Na trhu pak kolují informace, že za celou skupinu je to přes miliardu.