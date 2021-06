Když se na základě smlouvy na kupujícího převede místo bytu ještě nedostavěná jednotka, je kupující v dosti nejisté situaci. Developer se sice může zavázat, že kolaudační návrh podá, ale nemůže již zaručit, že stavební úřad jednotku k bydlení skutečně zkolauduje. Rizik je v tomto případě hned několik. První je sociální. Většina kupujících se do bytu potřebuje přestěhovat a mají určitý časový harmonogram, ve kterém tak chtějí učinit. Pokud však dojde k převodu nedostavěného bytu, může dojít k oddálení termínu nastěhování o dobu, kdy se bude řešit vydání kolaudačního rozhodnutí. Mezitím může dojít například k soudním sporům mezi prodávajícím a sousedy. Jejich výsledkem může být i to, že stavba bude nelegální a nebude ji vůbec možné zkolaudovat. Developerské smlouvy často neobsahují ustanovení, které by dovolovalo v takovémto případě kupujícímu od smlouvy odstoupit. Tuto situaci by tak musel řešit soudní cestou.