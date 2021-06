Centrální banka získá od poloviny roku důležitou pravomoc − bude závazně stanovovat, za jakých podmínek mohou banky poskytovat hypoteční úvěry. Dosud mohla úvěrové rámce bankovním domům pouze doporučovat. O posílení pravomocí ČNB usiluje už několik let. Poslanci ale do příslušné novely vsunuli ustanovení o mírnějších podmínkách pro půjčky pro žadatele mladší 36 let.

Podle Davida Eima ze společnosti Gepard Finance se tak úleva bude týkat nadpoloviční části nových hypoték. Podle jeho propočtu mělo totiž 62 procent hypoték přidělených v Česku od roku 2018 alespoň jednoho z žadatelů ve věku pod 36 let, což by nyní k udělení výjimky postačovalo.

Měkčí podmínky pro mladé