Nechcete v důchodovém věku muset každý den pracovat, abyste měli z čeho žít? Chcete mít dostatek peněz na to, abyste strávili podzim života v důstojných podmínkách? Investujte! Čím dřív začnete, tím lépe. Investujte pravidelně, v dobách propadu trhů nepanikařte, když rostou, nenechte se unést euforií. Diverzifikujte. Hlavně nenechávejte všechny své volné peníze na běžném účtu v bance. Inflace vám je sežere. Zvlášť v Česku − patříme do první pětice evropských zemí, kde ceny rostou nejrychlejším tempem. A jen tak se to nezlepší, růst cen už druhým rokem přesahuje tři procenta a podle ekonomů letos zdražování nezpomalí.

V aktuálním čísle Ekonomu jsme se podívali na to, co to pro nás pro všechny bude znamenat, kdo na infla­ci vydělá, kdo bude naopak nejvíc bit. A rozklíčovali jsme také, co v posledních letech nejvíce zdražilo a na čem naopak v porovnání s minulostí ušetříme.

Jestli vás tohle naše hlavní téma rozesmutní, náladu vám určitě spraví rozhovor s biochemikem Vladimírem Velebným. Tenhle vitální sedmdesátník se po revoluci pustil do podnikání v malém rodinném domku v Dolní Dobrouči. Jeho firma Contipro v tomhle místě stále působí − jen rodinný domek vyměnila za rozsáhlý areál a z malého podniku se stala jednou ze tří nejúspěšnějších světových firem ve svém oboru. Vyrábí „elixír mládí“ neboli kyselinu hyaluronovou, látku, která se používá v krémech a kosmetických preparátech. Velebného příběh by měl být inspirací pro celou českou ekonomiku. Světu nemáme nabízet jen své šikovné ruce a levnou práci, ale především nové nápady.

Přeji pěkné čtení a pevné zdraví.