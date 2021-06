Inflace v Česku je vyšší, než bývalo dosud zvykem. Růst cen už druhým rokem přesahuje tři procenta, což je úroveň, která byla běžná na začátku tisíciletí. Poté tuto hranici inflace nikdy neprolomila na více než rok. Letos se jí to ale s vysokou pravděpodobností podaří. Češi se tak začínají bát o znehodnocení svých úspor. Peníze uložené na nízkoúročených běžných a spořicích účtech denně ztrácí na hodnotě stovky milionů korun. Své úspory se tak lidé snaží „bezpečně“ uložit jinde. Nakupují rychle zdražující investiční byty a u finančních poradců hledají další tipy na investice, které by mohly svými výnosy znehodnocování peněz alespoň vykompenzovat. Inflace je na vzestupu od roku 2019. Očekávání, že by mohla vlivem ekonomické recese klesnout, se nenaplnila. Česko nyní patří do první pětice evropských zemí, kde ceny rostou nejrychlejším tempem. A ani letos podle ekonomů zdražování nezpomalí. Kam až poroste? Kdy přijde její zpomalení? A co bude zdražovat nejvíce?

Inflace přepisuje prognózy

Průměrný růst spotřebitelských cen loni v Česku dosáhl 3,2 procenta. Ekonomové to považovali za mimořádný výkyv vyvolaný narušením dodavatelských řetězců z důvodu koronavirové pandemie, nedostatkem zahraničních dělníků, kteří by mohli sklízet úrodu na polích nebo pomáhat na stavbách a snahou vlády podpořit ekonomiku snížením daní a rozdáváním nejrůznějších koronavirových podpor a kompenzací.

Příčinou vysoké tuzemské inflace je nízká nezaměstnanost, která umožňuje Čechům i v recesi žádat zvyšování platů.

Letos už měla být inflace nižší. Většina ekonomických prognóz z přelomu roku předpokládala, že klesne ke dvěma procentům. A například analytici Komerční banky ve své lednové prognóze dokonce očekávali pro letošní rok pokles průměrné inflace na 1,8 procenta. Teď ale své prognózy přepisují. Poslední statistická data ukazují, že s tak nízkými čísly počítat nemůžeme.