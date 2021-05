Česko se po několika odkladech přidává k zemím, které si vyhradily právo zakázat vstup zahraničního investora, pokud by mohl ohrozit národní bezpečnost. Obavy v Evropě panují hlavně z investic přicházejících ze zemí s autoritářskými režimy. Německo tak podle podobného zákona před třemi lety nepovolilo vstup čínské společnosti State Grid Corporation of China do provozovatele německé elektrické přenosové soustavy 50Hertz. A zablokovalo také vstup Číňanů do výrobce polovodičů Aixtron.

Koupě už desetiprocentního podílu v české společnosti nebo obsazení jediného křesla v její dozorčí radě či představenstvu může pro zahraničního investora znamenat hloubkovou prověrku ze strany českých úřadů. Od května to umožní nový zákon o prověřování zahraničních investic. Míří především na investory přicházející ze zemí mimo Evropskou unii. Avšak ministerstvo průmyslu a obchodu, které jej sepsalo, si v něm vytklo také právo schvalovat či zakazovat investice českých nebo evropských firem, které ovládá mimounijní vlastník.