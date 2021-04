Daňové přiznání nemusí podle zákona o dani z příjmů podávat poplatník, který za loňský rok neměl žádné zdanitelné příjmy. To je ale ta nejjednodušší situace. Nepodává ho také ten, kdo měl příjmy, jež jsou zákonem od daně osvobozeny. Typicky se to týká například starobních důchodů či jiných sociálních dávek. V loňském roce se do této kategorie přidaly i kompenzační bonusy vyplácené podnikatelům nebo ošetřovné, jež vláda přiznala živnostníkům, kteří během koronavirové uzavírky škol zůstali doma se svými dětmi. Povinnost podat daňové přiznání nemá také osoba, která má pouze příjmy podléhající srážkové dani, neboť tyto příjmy již byly zdaněny tím, kdo je vyplatil. Do této kategorie patří například výplaty z dohody o provedení práce do celkového hrubého příjmu 10 tisíc korun měsíčně, pokud poplatník nepodepíše prohlášení k dani. Stejný status mají také příjmy z dohody o pracovní činnosti do hrubého příjmu tři tisíce korun měsíčně bez podepsaného prohlášení k dani. Dále je srážková daň zpravidla aplikována na podíly na zisku nebo příjmy ze zahraničí.

Naopak povinnost podat daňové přiznání má každý člověk, jehož příjmy přesáhly 15 tisíc korun. Týká se to ale jen příjmů, které jsou podle zákona o dani z příjmů předmětem daně. Do limitu se tedy opět nezapočítávají příjmy, které jsou od daně z příjmů osvobozeny, nebo ty zdaněné srážkovou daní. Pokud tedy poplatník pracoval na hlavní pracovní poměr u zaměstnavatele, kde podepsal prohlášení poplatníka daně z příjmů, a zároveň měl u jiného zaměstnavatele dohodu o provedení práce, z níž měl hrubý měsíční příjem 9 tisíc korun, daňové přiznání podávat nemusí.