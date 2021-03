Až o třetinu levnější by mohly být nové byty, kdyby se uvolnila regulace a nemusely se ke každé nové bytové jednotce stavět garáže. Jak říká architekt Peter Bednár, v řadě západních měst to funguje a výstavba je díky tomu nejen levnější, navíc se staví i hezčí budovy.

Proč jsou v Česku a Praze zvláště tak drahé byty?

Protože se v posledních dekádách oproti předchozímu období zvýšil zájem lidí vrátit se do center měst a Praha bohužel nestaví dostatečné množství bytů, aby ten zájem pokryla. V metropoli přibude každoročně kolem 15 tisíc lidí, nových bytů se postaví v nejlepším případě sotva polovina. Nejlepší cestou, jak z toho ven, je samozřejmě víc stavět. Nejenže to pomůže více lidem bydlet, má to mnohem víc výhod. Z hlediska životního prostředí je třeba výhodné, aby co nejvíce lidí žilo na relativně malé ploše. Aby třeba mohli efektivně používat veřejnou dopravu a nemuseli jezdit všude autem. Nelze ale předpokládat, že masivní výstavba razantně srazí ceny. I ve městech, kde se staví opravdu hodně, jako je třeba Portland nebo Seattle, kde se uvolnila regulace a maximálně zjednodušila výstavba, klesají ceny nových bytů nejvýše o jedno až dvě procenta ročně.

Proč se tedy v Praze staví tak málo?