Vesmírný byznys je mladé, ale rychle rostoucí odvětví. A bez jeho produktů a aplikací v podobě satelitní televize a mobilů, GPS navádění či přesné předpovědi počasí nebo i jen beze zpráv o pokračujícím výzkumu vesmíru bychom si již ani život nedovedli představit.

Podle předkrizového odhadu Bank of America dosáhly jeho předloňské tržby celosvětově výše 424 miliard dolarů a během deseti let by se měly ztrojnásobit. Odvětví nepodlomila ani koronavirová pandemie: celkové investice do něj loni dosáhly 26,5 miliardy dolarů a byly podle technologického portálu Geospatial World třetí nejvyšší za posledních deset let.

V Česku nyní působí více než 60 firem, které se podílejí na vývoji a výrobě hardwaru a softwaru pro družice, rakety a další kosmická zařízení. Podle Karla Dobeše, předsedy Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a manažera, který se vesmírným byznysem po desítky let zabývá, se navíc českým podnikům daří přesouvat od součástek k polotovarům a od nich i k celým subsystémům.

Česká stopa