Pilotovaný let na Mars přitahuje zájem veřejnosti i odborníků už desítky let, peníze zatím však jsou pouze na robotický výzkum. V únoru k Marsu přilétla trojice sond − čínská, ze Spojených arabských emirátů a největší z nich byla americká. Ta v podobě tunového vozítka Perseverance za 2,5 miliardy dolarů již přistála a odvysílala první snímky. V příštích měsících začne hledat případné stopy dřívějšího života. Jde o začátek projektu, na jehož konci by ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou měla být doprava vzorků z Marsu do pozemských laboratoří. Perseverance na Mars přivezla i dvoukilový vrtulník.

Kolem rudé planety krouží i čínská sonda Tianwen-1 vyvinutá státní společností CASC. V květnu se pokusí vysadit lander s roverem, které také mají hledat stopy života. Třetím automatem je zmíněný arabský Al-Amal, který z výšky zkoumá atmosféru.

Musk versus NASA