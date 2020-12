Člověk je druh sociální a jeho denní rytmus není nezměnitelný. Nová pravidla a společenský systém ovlivňují i každodenní návyky.

Ráno si přispat a ještě v pyžamu se z postele doplížit rovnou k počítači. Před on-line konferencí odcvičit pár pozdravů slunci, připravit snídani a na pracovní stůl postavit velký hrnek kávy, bez které se do monitoru kouká mnohem hůř než s ní. Ideálně trochu poklidit domácnost a uvařit oběd a po jídle vyrazit na procházku, než padne tma. Potom zase rychle znovu do práce − ještě že kancelář sídlí jen o pár metrů dál. Další konference, další e-maily a okolo páté hodiny odpolední nastává čas přemýšlet, co bude k večeři. Pokud se člověku podruhé za den vařit nechce, stačí jednoduše zvednout telefon a objednat dovážku z oblíbené restaurace, v ideálním případě zaplatit rovnou bezkontaktně přes aplikaci. Takhle by ještě před rokem pravděpodobně běžný den nevypadal. Dnes je ale situace jiná a s ní se změnily i každodenní návyky

Jíst a pít nepřestaneme