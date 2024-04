Robotická mise k Saturnově měsíci Enceladu dostává jasné obrysy. Vědecký tým Evropské kosmické agentury (ESA) ji označil za nejvhodnější cíl již schválené expedice k ledovým měsícům ve vzdálených oblastech Sluneční soustavy. Výprava by měla unijní vědě zajistit přední místo ve výzkumu kosmu a má se uskutečnit ve čtyřicátých letech. Završí ji přistání automatické sondy na povrchu Enceladu a přístroje mají poodhalit tajemství, zda se tam v oceáně pod ledem neskrývá mikro­biální život.

„Mise, kterou jsme doporučili, by poskytla obrovské vědecké výsledky a posunula vpřed naše znalosti,“ tvrdí šéfka expertní komise a astrobioložka Zita Martinsová.

Příležitost k růstu

Nejde jen o čisté objevování, důležitý bude také technologický pokrok a motivace pro špičkové segmenty ekonomiky účastnit se stabilního a robustního programu. Podle prohlášení má ESA v plánu zapojit do projektu přední inženýrské a průmyslové kapacity členských zemí agentury, což znamená práci pro tisíce vědců a inženýrů. O místo hlavního dodavatele sondy budou usilovat společnosti Airbus Defence and Space, Thales a OHB. Místo v něm bude rovněž pro české firmy a ústavy, které se podle českého delegáta v ESA Ondřeje Rohlíka od vstupu země do agentury na jejích velkých projektech vždy podílely.

Evropští konstruktéři se budou muset vypořádat s nehostinným prostředím – prudkými výkyvy teplot, špatnou dostupností solární energie nebo obtížemi komunikace na vzdálenost 1,5 miliardy kilometrů. Výprava se neobejde ani bez vývoje nové generace vědeckých přístrojů.

Rozpočet se může vyšplhat až ke dvěma miliardám eur. Podle ředitelky ESA pro vědu Caroll Mundellové ale úspěšná mise k Saturnu spojená s hledáním života zajistí agentuře čelné postavení v planetární vědě na desítky let dopředu.

Projekt Enceladus může přijít až na dvě miliardy eur, agentuře ESA by měl zajistit vedoucí postavení v planetární vědě na desítky let dopředu.

Dlouhodobé a mnohostupňové plánování je pro velké kosmické projekty běžné. Například u vesmírného teleskopu JWST nedávno vypuštěného Američany dělilo první nákresy od jeho vynesení na orbitu téměř 30 let. U zvažované pilotované výpravy společnosti SpaceX na Mars nebude odstup menší.

Neformální dělba prostoru

Pro dopravu sondy k cíli se dopředu počítá s evropskou raketou Ariane 6. Na jejím vývoji se podílela i klatovská firma Aerotech Czech, která vyrábí součásti palivového systému. Testy spodní nosné části pomocných motorů se zase uskutečnily ve zkušebnách Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu v Praze‑Letňanech.