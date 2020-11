V HR oddělení na přípravy večírků a dárků chybí čas a mnohde i peníze. Způsobů, jak lze lidem poděkovat, je ale dost. Firmy zkouší on-line degustace i virtuální světy.

Bloudí v těle skřítka pohádkovým lesem a ne a ne najít kolegy ze svého oddělení. Až poté, co se naučí létat, najde jezero a u něj i své kolegy. Je tu i šéf, má podobu Sněhurky, kolegové jsou želva ninja či hotdog. Všichni ovšem ve skutečnosti sedí doma a v pyžamech pijí alkohol a jedí jídlo, které jim před pár hodinami poslala firma po kurýrovi. I tak budou vypadat letošní vánoční večírky. Bude jich velmi málo, protože podniky nemají moc času hledat nové cesty, nemají na to ani dost peněz. Často je odkládají na později. Pokud už ale někde proběhnou, budou mít nové a především digitální formy.

Pokud Vánoce budou, budou digitální

Když se dřív v HR odděleních řešilo, jak poděkovat zaměstnancům za celoroční práci, bylo to spíš o hledání nového a kreativního způsobu, jak lidi zaujmout. V letošním roce jsou však dilemata a problémy úplně jiné: zda vánoční večírek vůbec bude a zda na něj budou peníze.

Pandemie covidu zasáhla v různých segmentech s různou silou. To odráží i velikosti investic, které podniky do předvánočního poděkování vloží. "V oborech, které covid negativně zasáhl, na to firmy nemají kvůli probíhajícímu nebo plánovanému propouštění čas, peníze ani náladu. Někde se oslava prostě nehodí," říká Svatava Dohnalová, která založila a spravuje oborovou komunitu personalistů HRdinky a pracuje v personálním oddělení sázkové společnosti Fortuna.