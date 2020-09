Český trh s bydlením se mění. Působí na něj vývoj společnosti, která postupně co do ekonomického postavení i sociálního statusu dohání Západ. A výsledek? Stále více lidí bude do budoucna žít v malých bytech ve městech, kde budou domy mnohem více nahuštěné než dnes. Právě takový trend už nastupuje zejména v Praze. Například na okraji hlavního města v Uhříněvsi se staví byty s dispozicí 4+kk o ploše menší než 70 metrů čtverečních. To je zhruba stejně, jako měly třípokojové byty v panelových domech stavěných v 70. letech minulého století. Obývací pokoj s kuchyňským koutem zabírá v takové novostavbě zhruba 17 metrů čtverečních. Nejmenší ložnice má necelých devět metrů čtverečních. Když odsunete židli od psacího stolu, narazíte do postele za vámi.