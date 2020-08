Exkurze návštěvníků toužících se podívat na slavnou burzu a pocítit atmosféru, kde vzduchem létají miliony dolarů, byly běžné. Tahle skupina se ale přece jen poněkud lišila. Dvanáctka mladých lidí nevypadala zrovna jako typičtí burzovní zvědavci. Naopak jejich delší vlasy a móda ve stylu hippies naznačovala, že se spíše ztotožňují s filozofií, která kapitalismus ztělesňovaný Wall Street považuje za zdroj všeho zla. Průvodci a ostraha budovy proto byli ve střehu. Když na prohlídkovém ochozu nad obchodním sálem narazili na skupinu novinářů, jejich ostražitost se ještě vyšponovala. To, co následovalo, ale rozhodně nečekali. Z rukou návštěvníků začaly na dole stojící makléře pršet dolarové bankovky. Srdce amerického kapitalismu se stalo pódiem hippie happeningu. V pondělí 24. srpna uplynulo přesně 53 let od chvíle, co mládežnický vůdce Abbie Hoffman a spol. rozhazováním bankovek "zastavili" obchodování na Wall Street.