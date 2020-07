V průmyslovém areálu na okraji Vysokého Mýta to voní, jako když se peče vánoční cukroví, přestože je právě konec července. Ranní směna totiž právě dokončila čerstvou várku přepuštěného másla, které v průhledných sklenicích poputuje do zahraničí. Jen co vychladne, ztuhne a dostane příslušnou etiketu.