Ceny bytů v okolí stanic metra se v centru Prahy drží nad čtvrt milionem korun za metr čtvereční, vyplývá z Metroindexu portálu Hypox.cz, který zkoumá reálné ceny prodaných bytů. I u nejlevnějších stanic na okraji metropole by ale na 60metrový byt průměrný Pražan vydělával 9 let a 5 měsíců. A to by nesměl nic jíst, pít ani platit daně a pojištění.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.